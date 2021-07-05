Голикова назвала смерть Меньшова огромной утратой для всей страны
По словам вице-премьера, работы режиссёра, которые всегда поражали зрителей искренностью и глубиной, займут почётное место в истории отечественного кинематографа.
Фото © ТАСС / Егор Желов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования семье, близким и коллегам режиссёра Владимира Меньшова, который умер 5 июля. Она назвала кончину Меньшова огромной утратой для всей страны.
"Сегодня нас покинул не только блестящий российский актёр, всеми любимый режиссёр, выдающийся сценарист и педагог, но и замечательный человек, мудрый наставник. Уход из жизни личности такого масштаба — огромная утрата для всей нашей страны", — отметила Голикова в своём сообщении.
По словам вице-премьера, работы Владимира Меньшова, которые всегда поражали зрителей искренностью и глубиной, займут почётное место в истории отечественного кинематографа, а память о режиссёре будет жить в сердцах россиян.
Напомним, утром 5 июля на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил президент РФ Владимир Путин.
Комментариев: 0