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Голикова назвала смерть Меньшова огромной утратой для всей страны

По словам вице-премьера, работы режиссёра, которые всегда поражали зрителей искренностью и глубиной, займут почётное место в истории отечественного кинематографа.

5 июля, 10:28
<p>Фото © ТАСС / Егор Желов</p>

Фото © ТАСС / Егор Желов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования семье, близким и коллегам режиссёра Владимира Меньшова, который умер 5 июля. Она назвала кончину Меньшова огромной утратой для всей страны.

"Сегодня нас покинул не только блестящий российский актёр, всеми любимый режиссёр, выдающийся сценарист и педагог, но и замечательный человек, мудрый наставник. Уход из жизни личности такого масштаба — огромная утрата для всей нашей страны", — отметила Голикова в своём сообщении.

По словам вице-премьера, работы Владимира Меньшова, которые всегда поражали зрителей искренностью и глубиной, займут почётное место в истории отечественного кинематографа, а память о режиссёре будет жить в сердцах россиян.

Названа дата прощания с режиссёром Владимиром Меньшовым

Названа дата прощания с режиссёром Владимиром Меньшовым

Напомним, утром 5 июля на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил президент РФ Владимир Путин.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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