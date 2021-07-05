Голикова назвала смерть Меньшова огромной утратой для всей страны

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования семье, близким и коллегам режиссёра Владимира Меньшова, который умер 5 июля. Она назвала кончину Меньшова огромной утратой для всей страны.

"Сегодня нас покинул не только блестящий российский актёр, всеми любимый режиссёр, выдающийся сценарист и педагог, но и замечательный человек, мудрый наставник. Уход из жизни личности такого масштаба — огромная утрата для всей нашей страны", — отметила Голикова в своём сообщении.