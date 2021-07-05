В России открыли более 5800 пунктов вакцинации от коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что вопросы, связанные с поставкой вакцин от коронавируса, решены практически во всех регионах России. По его словам, всего в стране открыто более 5800 прививочных пунктов.

5 июля глава Правительства РФ посетил поликлинику № 1 Центральной городской клинической больницы Екатеринбурга. Он встретился и пообщался с жителями, которые прошли вакцинацию. В ходе разговора одна из пациенток рассказала Мишустину, что сделала прививку, чтобы обезопасить окружающих, так как она работает учителем младших классов.

"Это очень важно, скажите своим коллегам. Таких пунктов по стране более 5800. Сейчас все условия для этого (для вакцинации. — Прим. Лайфа) созданы, и с вакцинами практически все вопросы решены. Это всё непросто — всё организовать так, чтобы было удобно", — ответил премьер-министр.