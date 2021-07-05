10 неповторимых ролей Владимира Меньшова, благодаря которым он всегда будет жить в наших сердцах
На 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции скончался артист, чьи заслуги сложно переоценить. Владимир Меньшов закрепил за собой славу великого режиссера, сняв такие ленты, как "Ширли-мырли", "Любовь и голуби", и оскароносную картину "Москва слезам не верит". Но он не только создавал фильмы, но и принимал в них участие.
Фото © Кадры из фильма "Счастливый Кукушкин" и "Ночной дозор"
Каждая роль Владимира Меньшова, даже незначительная, не могла остаться без внимания зрителей. Он мог искусно сыграть и простого рабочего в фильме о советской жизни, и светлого мага в новых реалиях. В каждого персонажа он привносил часть самого себя, делая его незабываемым. Предлагаем вспомнить актёрские работы артиста, которые затронули миллионы сердец.
"Счастливый Кукушкин" (1970) — молодой рабочий Кукушкин, дебют в кино
Фото © Кадр из фильма
"Человек на своём месте" (1972) — Семён Иванович Бобров, председатель колхоза
Фото © Кадр из фильма
"Где находится нофелет?" (1987) — Павел Голиков
Фото © Кадр из фильма
"Куколка" (1988) — Вадим Николаевич, тренер по гимнастике
Фото © Кадр из фильма
"Китайский сервиз" (1999) — Фрол Сатановский, купец, золотопромышленник
Фото © Кадр из фильма
"Ночной дозор", "Дневной дозор" (2004–2005) — глава Ночного дозора Гесер
Фото © Кадр из фильма
"Каникулы строгого режима" (2009) — подполковник Николай Филиппович Вышкин
Фото © Кадр из фильма
"Личные обстоятельства" (2012) — Сундуков Михаил Петрович
Фото © Кадр из фильма
"Новогодний переполох" (2017) — Георгий Иванович Морозов, генерал в отставке
Фото © Кадр из фильма
"Крик тишины" (2019) — Антон Иванович, последняя роль в кино
Фото © Кадр из фильма
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