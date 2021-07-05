НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

10 неповторимых ролей Владимира Меньшова, благодаря которым он всегда будет жить в наших сердцах

На 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции скончался артист, чьи заслуги сложно переоценить. Владимир Меньшов закрепил за собой славу великого режиссера, сняв такие ленты, как "Ширли-мырли", "Любовь и голуби", и оскароносную картину "Москва слезам не верит". Но он не только создавал фильмы, но и принимал в них участие.

5 июля, 10:22

Фото © Кадры из фильма "Счастливый Кукушкин" и "Ночной дозор"

Каждая роль Владимира Меньшова, даже незначительная, не могла остаться без внимания зрителей. Он мог искусно сыграть и простого рабочего в фильме о советской жизни, и светлого мага в новых реалиях. В каждого персонажа он привносил часть самого себя, делая его незабываемым. Предлагаем вспомнить актёрские работы артиста, которые затронули миллионы сердец.

"Счастливый Кукушкин" (1970) — молодой рабочий Кукушкин, дебют в кино

Фото © Кадр из фильма

Фото © Кадр из фильма

"Человек на своём месте" (1972) — Семён Иванович Бобров, председатель колхоза

Фото © Кадр из фильма

Фото © Кадр из фильма

"Где находится нофелет?" (1987) — Павел Голиков

Фото © Кадр из фильма

Фото © Кадр из фильма

"Куколка" (1988) — Вадим Николаевич, тренер по гимнастике

Фото © Кадр из фильма

Фото © Кадр из фильма

"Китайский сервиз" (1999) — Фрол Сатановский, купец, золотопромышленник

Фото © Кадр из фильма

Фото © Кадр из фильма

"Ночной дозор", "Дневной дозор" (2004–2005) — глава Ночного дозора Гесер

Фото © Кадр из фильма

Фото © Кадр из фильма

"Каникулы строгого режима" (2009) — подполковник Николай Филиппович Вышкин

Фото © Кадр из фильма

Фото © Кадр из фильма

"Личные обстоятельства" (2012) — Сундуков Михаил Петрович

Фото © Кадр из фильма

Фото © Кадр из фильма

"Новогодний переполох" (2017) — Георгий Иванович Морозов, генерал в отставке

Фото © Кадр из фильма

Фото © Кадр из фильма

"Крик тишины" (2019) — Антон Иванович, последняя роль в кино

Фото © Кадр из фильма

Фото © Кадр из фильма

Правила жизни Владимира Меньшова, которым он оставался верен до конца своих дней

Правила жизни Владимира Меньшова, которым он оставался верен до конца своих дней

Тест: Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"?

Тест: Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"?

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1