10 неповторимых ролей Владимира Меньшова, благодаря которым он всегда будет жить в наших сердцах

На 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции скончался артист, чьи заслуги сложно переоценить. Владимир Меньшов закрепил за собой славу великого режиссера, сняв такие ленты, как "Ширли-мырли", "Любовь и голуби", и оскароносную картину "Москва слезам не верит". Но он не только создавал фильмы, но и принимал в них участие.