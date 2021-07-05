Пилота совершившего жёсткую посадку в КБР вертолёта ищут вторые сутки

Пилот вертолёта Ми-2, совершившего жёсткую посадку в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, до сих пор не найден. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Установлено, что никаких разрешающих документов на полёт у него не было. Следователи нашли аэродром для летательных аппаратов сельхозназначения, который вместе с двумя вертолётами принадлежит 30-летнему Артуру Люеву. При этом после случившегося в распоряжении предпринимателя обнаружили лишь одно винтокрылое судно. Второе как раз и совершило жёсткую посадку, однако какую-либо причастность к произошедшему Люев отрицает.

Также был опрошен 43-летний владелец поля с подсолнечником Артур Купшинов. По его словам, о проведении работ по опрыскиванию он узнал от знакомых, утром 4 июля встретился с пилотом и договорился о работе. После того как мужчина узнал о ЧП, он отправился на место посадки и встретил пилота по дороге, но тот просто ушёл. Его розыск продолжается.