Пилота совершившего жёсткую посадку в КБР вертолёта ищут вторые сутки
Следователи опросили владельца местного аэродрома, а также осмотрели поля, куда приземлилось винтокрылое судно.
Скриншот видео © СК РФ
Пилот вертолёта Ми-2, совершившего жёсткую посадку в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, до сих пор не найден. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Установлено, что никаких разрешающих документов на полёт у него не было. Следователи нашли аэродром для летательных аппаратов сельхозназначения, который вместе с двумя вертолётами принадлежит 30-летнему Артуру Люеву. При этом после случившегося в распоряжении предпринимателя обнаружили лишь одно винтокрылое судно. Второе как раз и совершило жёсткую посадку, однако какую-либо причастность к произошедшему Люев отрицает.
Также был опрошен 43-летний владелец поля с подсолнечником Артур Купшинов. По его словам, о проведении работ по опрыскиванию он узнал от знакомых, утром 4 июля встретился с пилотом и договорился о работе. После того как мужчина узнал о ЧП, он отправился на место посадки и встретил пилота по дороге, но тот просто ушёл. Его розыск продолжается.
Напомним, пилот после жёсткой посадки вертолёта скрылся в неизвестном направлении. Его вылет не был зарегистрирован ни в одном аэропорту. В результате происшествия никто не пострадал. Сам момент падения попал на видео.
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