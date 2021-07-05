Требование бывшего спикера парламента Эстонии, а ныне кандидата в президенты страны Хенн Пыллуаас к России вернуть ряд территорий является не чем иным, как эпатажем и попыткой привлечь пару десятков оголтелых людей. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил российский политолог, бывший член Совфеда Франц Клинцевич.

"Они позволяют себе такие высказывания, потому что отлично знают, что с точки зрения вооружения, где три квадроцикла и одно старое БМП, собой ничего не представляют. Но тем не менее они позволяют себе сказать в адрес России о возможности отчуждения территорий, отлично понимая, что есть заказ с коллективного Запада", — сказал он.

Политолог уверен, что делать подобные заявления более серьёзные страны не посмеют, потому что они понимают последствия и дорожат своим авторитетом. В данном же случае кандидат в президенты просто пытается делать эпатаж, чтобы привлечь "пару десятков оголтелых людей". По оценке Клинцевича, с такой политической стратегией стать президентом даже такой маленькой страны Пыллуаасу не суждено.

"Рядом со слоном появилась даже не моська, а муравей, который пытается говорить "Я твои копыта перегрызу". Конечно, мы делаем вид, что это не замечаем", — отметил собеседник Лайфа.