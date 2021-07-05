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"Я потрясена": Актриса Теличкина назвала Меньшова потрясающим режиссёром

Собеседница Лайфа выразила соболезнования его родным и зрителям, которым довелось видеть его фильмы.

5 июля, 10:14

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Режиссёр Владимир Меньшов был очень талантливым человеком, удивительным, цельным. Он оставил о себе память, как о потрясающем режиссёре и потрясающем отце, воспитавшем талантливую дочку, заявила Лайфу актриса Валентина Теличкина, которой дважды довелось работать с Меньшовым.

"Я потрясена. Самое лучшее только могу сказать о нём как о творческом человеке, как о гражданине, удивительно верном. Это потеря не только для друзей и для семьи, но и для России. Настоящий патриот своей страны. Он производил впечатление человека, который будет жить очень долго. Соболезную родным и близким, и всем нам, и зрителям, это большая утрата", — сказала она.

Названа дата прощания с режиссёром Владимиром Меньшовым

Названа дата прощания с режиссёром Владимиром Меньшовым

Напомним, утром 5 июля на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил президент РФ Владимир Путин.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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