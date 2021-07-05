Режиссёр Владимир Меньшов был очень талантливым человеком, удивительным, цельным. Он оставил о себе память, как о потрясающем режиссёре и потрясающем отце, воспитавшем талантливую дочку, заявила Лайфу актриса Валентина Теличкина, которой дважды довелось работать с Меньшовым.

"Я потрясена. Самое лучшее только могу сказать о нём как о творческом человеке, как о гражданине, удивительно верном. Это потеря не только для друзей и для семьи, но и для России. Настоящий патриот своей страны. Он производил впечатление человека, который будет жить очень долго. Соболезную родным и близким, и всем нам, и зрителям, это большая утрата", — сказала она.