В Кремле не считают, что у власти на Украине находятся нацисты

Власти Украины не являются нацистами, однако сторонники этой идеологии и бандеровцы играют большую роль в политической и общественной жизни страны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С тем, что сторонники нацизма и бандеровцы в почёте, вряд ли кто-то сможет спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь Украины", — сказал представитель Кремля.

Однако слова журналиста Владимира Соловьёва являются его личным мнением и никто из официальных лиц подобные заявления не делал, уточнил Песков.