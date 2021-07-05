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В Кремле не считают, что у власти на Украине находятся нацисты

Журналист Владимир Соловьёв волен делать подобные заявления, однако это не позиция официальных лиц, заметил Дмитрий Песков.

5 июля, 10:00
<p>Фото © Сайт президента Украины</p>

Фото © Сайт президента Украины

Власти Украины не являются нацистами, однако сторонники этой идеологии и бандеровцы играют большую роль в политической и общественной жизни страны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С тем, что сторонники нацизма и бандеровцы в почёте, вряд ли кто-то сможет спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь Украины", — сказал представитель Кремля.

Однако слова журналиста Владимира Соловьёва являются его личным мнением и никто из официальных лиц подобные заявления не делал, уточнил Песков.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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