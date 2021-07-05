В Кремле не считают, что у власти на Украине находятся нацисты
Журналист Владимир Соловьёв волен делать подобные заявления, однако это не позиция официальных лиц, заметил Дмитрий Песков.
Фото © Сайт президента Украины
Власти Украины не являются нацистами, однако сторонники этой идеологии и бандеровцы играют большую роль в политической и общественной жизни страны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С тем, что сторонники нацизма и бандеровцы в почёте, вряд ли кто-то сможет спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь Украины", — сказал представитель Кремля.
Однако слова журналиста Владимира Соловьёва являются его личным мнением и никто из официальных лиц подобные заявления не делал, уточнил Песков.
Ранее Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки представить Россию участником конфликта в Донбассе. Москва не собирается закрывать глаза на проблемы жителей региона, которым своя страна объявила блокаду, и продолжит оказывать гуманитарную помощь.
Комментариев: 0