В Кремле заявили, что вопрос ввода российских войск в Афганистан не обсуждается
При этом власти видят, что ситуация на границе с Таджикистаном развивается не лучшим образом, заметил Дмитрий Песков.
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Обстановка на границе Афганистана и Таджикистана накаляется на фоне вывода войск США и союзников, однако вопрос о вводе российского контингента не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По мере того как будет развиваться ситуация, а мы видим, что она развивается не лучшим образом, нашими военными, пограничниками будут приниматься соответствующие решения. А в целом мы неоднократно говорили, что после выхода американцев и их союзников из Афганистана развитие обстановки в этой стране является предметом нашей повышенной обеспокоенности", — сказал представитель Кремля, заметив, что в этом регионе происходит дестабилизация обстановки.
Однако на данный момент никаких обсуждений о вводе российского контингента в Афганистан не ведётся, добавил Песков.
Ранее Лайф рассказывал, что военные США и НАТО покинули авиабазу Баграм в Афганистане. Однако в американском оборонном ведомстве не уточнили, когда базу вернут вооружённым силам республики.
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