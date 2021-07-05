В Кремле заявили, что вопрос ввода российских войск в Афганистан не обсуждается

Обстановка на границе Афганистана и Таджикистана накаляется на фоне вывода войск США и союзников, однако вопрос о вводе российского контингента не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По мере того как будет развиваться ситуация, а мы видим, что она развивается не лучшим образом, нашими военными, пограничниками будут приниматься соответствующие решения. А в целом мы неоднократно говорили, что после выхода американцев и их союзников из Афганистана развитие обстановки в этой стране является предметом нашей повышенной обеспокоенности", — сказал представитель Кремля, заметив, что в этом регионе происходит дестабилизация обстановки.