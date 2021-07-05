Названа дата прощания с режиссёром Владимиром Меньшовым

Прощание с советским и российским режиссёром Владимиром Меньшовым, который скончался сегодня, 5 июля, состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Об этом сообщил секретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.