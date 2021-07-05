Названа дата прощания с режиссёром Владимиром Меньшовым
По предварительной информации, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.
Фото © ТАСС/Андрей Епихин
Прощание с советским и российским режиссёром Владимиром Меньшовым, который скончался сегодня, 5 июля, состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Об этом сообщил секретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.
"Прощание с Владимиром Валентиновичем состоится 8 июля, в 11:00, в Большом зале Дома кино. По предварительной информации, похороны на Новодевичьем кладбище", — цитирует его ТАСС.
Напомним, утром 5 июля на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил президент РФ Владимир Путин.
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