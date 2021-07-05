Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление Moet Hennessy об отказе поставлять алкоголь в Россию из-за запрета маркировки своей продукции "шампанским". Представитель Кремля подчеркнул, что иностранные компании обязаны выполнять принятый в стране закон.

"Это история давняя с названиями. История во многом из советских времён шла. От детальных комментариев я бы воздержался. Закон принят, и он должен выполняться. И, наверное, конечно, не лишним было бы отметить, что всё-таки российское виноделие — это действительно отрасль нашей экономики", — сказал он.

Официальный представитель Кремля добавил, что данная отрасль быстро и качественно развивается, несмотря на все кризисные моменты. Это сложная отрасль экономики, это не то место, где живут быстрые деньги. Бизнес-процесс здесь сложный технологически, растянут по времени, но эта отрасль хорошо развивается, и, конечно, она должна и будет всячески поддерживаться, заключил Песков.