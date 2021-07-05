Генпрокуратура Белоруссии потребовала от России выдачи певицы Анжелики Агурбаш

Минск направил России требование о выдаче белорусской певицы Анжелики Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности. Такое сообщение распространила в понедельник Генпрокуратура республики.

Ранее Лайф писал, что в отношении певицы возбуждено уголовное дело по статье "Разжигание вражды или розни", которая предусматривает до 12 лет тюрьмы, а также по статье "Оскорбление президента" — тут Агурбаш грозит до трёх лет лишения свободы. Сегодня белорусская Генпрокуратура подтвердила информацию об уголовном преследовании звезды. На родине её немедленно возьмут под арест.

"В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о её выдаче для привлечения к уголовной ответственности", — говорится в сообщении ведомства.