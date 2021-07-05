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Генпрокуратура Белоруссии потребовала от России выдачи певицы Анжелики Агурбаш

Артистке грозит до 15 лет белорусской тюрьмы за "разжигание вражды или розни" и оскорбление президента Александра Лукашенко. На родине её немедленно возьмут под арест.

5 июля, 10:02
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<p>Анжелика Агурбаш. Фото © Instagram <a href="https://www.instagram.com/p/BzKq9mQAZsM/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">/angelicaagurbash</a></p>

Анжелика Агурбаш. Фото © Instagram /angelicaagurbash

Минск направил России требование о выдаче белорусской певицы Анжелики Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности. Такое сообщение распространила в понедельник Генпрокуратура республики.

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Ранее Лайф писал, что в отношении певицы возбуждено уголовное дело по статье "Разжигание вражды или розни", которая предусматривает до 12 лет тюрьмы, а также по статье "Оскорбление президента" — тут Агурбаш грозит до трёх лет лишения свободы. Сегодня белорусская Генпрокуратура подтвердила информацию об уголовном преследовании звезды. На родине её немедленно возьмут под арест.

"В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о её выдаче для привлечения к уголовной ответственности", — говорится в сообщении ведомства.

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Анжелика Агурбаш — белорусская певица и актриса, родилась в Минске в 1970 году. Росла в простой семье, далёкой от искусства. Уже в школьном возрасте она начала выделяться из толпы сверстников. Анжелика успевала всё: и заниматься в театральной студии, и ходить на уроки музыки, и танцевать в ансамбле "Вязанка". В копилке Анжелики Агурбаш более 300 песен. И практически все стали народными. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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