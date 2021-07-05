Ребёнок и двое спасавших его взрослых утонули в Анапе

Наводнение в Краснодарском крае. Видео © Телеграм-канал "Сочи № 1"

В Анапе в море погибли три человека: двое мужчин и один несовершеннолетний. Тела погибших найдены, сообщил Лайфу источник в экстренных службах региона.

Трагедия произошла на пляже "Тортуга" в районе Витязева. По предварительным данным, 13-летний ребёнок купался в море и его затянуло тягуном. Его отец с другом бросились на помощь, но не справились с течением. В Прокуратуре Краснодарского края по факту происшествия организована проверка, на место выехали следователи.