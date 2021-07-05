Ребёнок и двое спасавших его взрослых утонули в Анапе
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку, на место происшествия выехали следователи.
Наводнение в Краснодарском крае. Видео © Телеграм-канал "Сочи № 1"
В Анапе в море погибли три человека: двое мужчин и один несовершеннолетний. Тела погибших найдены, сообщил Лайфу источник в экстренных службах региона.
Трагедия произошла на пляже "Тортуга" в районе Витязева. По предварительным данным, 13-летний ребёнок купался в море и его затянуло тягуном. Его отец с другом бросились на помощь, но не справились с течением. В Прокуратуре Краснодарского края по факту происшествия организована проверка, на место выехали следователи.
Ранее на Сочи обрушился ураган, в результате погиб один человек — мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. Все подразделения МЧС на территории курорта переведены в режим чрезвычайной ситуации из-за сильнейшего наводнения, случившегося 5 июля.
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