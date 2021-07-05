Пьяный матрос напал с ножом на капитана судна и потребовал вернуться в порт

Пьяный матрос устроил дебош на научно-исследовательском судне и потребовал вернуться в порт Астрахани, рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

Судно "Гидробиолог" вышло в Каспийское море 29 июня для исследования осетровых популяций рыбы. На борту находилось девять членов экипажа и пять исследователей. В ночь на 5 июля старпом судна вышел на связь с руководством и доложил о дебоше.

Как сообщает источник, 32-летний матрос Александр М., ранее судимый за нарушение неприкосновенности жилища и грабёж, напился и бегал по судну. После чего он несколько раз ударил по лицу другого матроса, забежал в капитанскую рубку, приставил нож к горлу капитана судна и начал требовать вернуться в порт Астрахани. Последний сделал вид, что согласился, а после ухода дебошира спрятался в одной из кают. Старпом доложил руководству об инциденте и решил вернуться в Астрахань.

В настоящий момент матрос отрезвел и начал осознавать, что натворил. Утром 5 июля судно отплыло от о. Малый Жемчужный акватории Каспийского моря. Примерно через 12 часов оно будет в Астрахани, где дебошир будет передан правоохранителям.