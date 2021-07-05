В Moet Hennessy подтвердили решение прекратить поставки шампанского в Россию

Французская транснациональная компания Moet Hennessy подтвердила приостановку поставок шампанского в Россию в связи с новым законом. Об этом сообщила директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь.

"Положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона", — приводит её слова РИА "Новости".