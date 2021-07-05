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В Moet Hennessy подтвердили решение прекратить поставки шампанского в Россию

Никакие сроки директор по коммуникациям не обозначила, лишь уточнив о необходимости оценки последствий закона "об игристых винах".

5 июля, 15:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Французская транснациональная компания Moet Hennessy подтвердила приостановку поставок шампанского в Россию в связи с новым законом. Об этом сообщила директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь.

"Положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона", — приводит её слова РИА "Новости".

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Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило о планах Moet Hennessy "как можно скорее" возобновить поставки шампанского в Россию. Для этого компания намерена привести упаковку в соответствие с новым законом. Заявление об отказе производителя поставлять продукцию также оценил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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