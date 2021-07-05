Семья погибшего в ДТП с Ефремовым выступила против смягчения приговора актёру
Никаких критериев "существенных нарушений", а также оснований, которые могли бы повлиять на исход дела, в жалобе приведено не было.
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Представители потерпевшей стороны в деле о ДТП, которое устроил актёр Михаил Ефремов, направили в судебную коллегию по уголовным делам второго кассационного суда общей юрисдикции возражение с требованием оставить жалобу защиты на приговор без удовлетворения. Документ есть в распоряжении Лайфа.
Так, адвокаты Александр Добровинский и Ирина Хайруллина отметили, что доводы, приведённые в жалобе, были учтены судом первой инстанции при назначении приговора, а правильность их оценки подтвердил апелляционный суд. По их мнению, критериев "существенных нарушений", а также оснований, которые могли бы повлиять на исход дела, в жалобе приведено не было.
"Считаем, что кассационная жалоба как защитников Ефремова, так и самого осуждённого оснований для пересмотра судебных решений не содержит: переоценкой доказательств суд кассационной инстанции не занимается, а несогласие подателей жалобы с выводами суда не является основанием для отмены судебного решения", — говорится в документе.
Напомним, осенью 2020 года Пресненский суд столицы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, которое произошло в июне прошлого года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже Мосгорсуд рассмотрел апелляцию артиста и смягчил приговор до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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