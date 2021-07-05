Семья погибшего в ДТП с Ефремовым выступила против смягчения приговора актёру

Представители потерпевшей стороны в деле о ДТП, которое устроил актёр Михаил Ефремов, направили в судебную коллегию по уголовным делам второго кассационного суда общей юрисдикции возражение с требованием оставить жалобу защиты на приговор без удовлетворения. Документ есть в распоряжении Лайфа.

Так, адвокаты Александр Добровинский и Ирина Хайруллина отметили, что доводы, приведённые в жалобе, были учтены судом первой инстанции при назначении приговора, а правильность их оценки подтвердил апелляционный суд. По их мнению, критериев "существенных нарушений", а также оснований, которые могли бы повлиять на исход дела, в жалобе приведено не было.