Все эти вещи, такие как дожди и жара, были и раньше, но сейчас они стали сильнее. Человечество усилило парниковый эффект на 5%, тем самым раскачав климатическую систему, объяснил в беседе с Лайфом климатолог, руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

"Больше стало перемещение воздушных масс с севера на юг. Поэтому мы сейчас имеем более неравный климат, и вот такие чередования жары и холода и более резкое выпадение осадков. Соответственно, мы получаем наводнения. Климат стал нервным, более неустойчивым и с более сильными экстремумами", — объяснил учёный.

По его словам, на погодные аномалии оказывает влияние и расположение России на земном шаре. Наша страна — это суша и ещё частично Арктика, а значит, изменение климата и потепление здесь в 2,5 раза больше, чем в мире в целом. Дальнейшие изменения, как отметил Кокорин, зависят от глобальных выбросов парниковых газов. При худшем сценарии огромные территории ждёт засуха, всё "будет очень плохо". Например, в России это коснётся Поволжья, Оренбургской области и Ставропольского края, отметил собеседник Лайфа.