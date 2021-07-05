Почти все реки Сочи вышли из берегов из-за сильнейших ливней
Подразделения МЧС в регионе переведены на режим работы в условиях чрезвычайной ситуации.
Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Почти все реки Сочи вышли из берегов из-за сильнейших ливней. Видео © Telegram-канал "Сочи № 1"
Почти все реки, протекающие в Сочи, вышли из берегов в результате сильнейших ливней. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Сегодня мы видим, что из берегов вышли не какие-то реки, а вышли практически все реки, которые в Сочи протекают. Это и Адлерский, и Хостинский районы. Реки Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота, Псоу, Мзымта. Все реки вышли из берегов", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, накануне на Сочи обрушился ураган, в результате погиб один человек — мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС.
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