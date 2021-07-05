Почти все реки Сочи вышли из берегов из-за сильнейших ливней

Почти все реки, протекающие в Сочи, вышли из берегов в результате сильнейших ливней. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сегодня мы видим, что из берегов вышли не какие-то реки, а вышли практически все реки, которые в Сочи протекают. Это и Адлерский, и Хостинский районы. Реки Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота, Псоу, Мзымта. Все реки вышли из берегов", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".