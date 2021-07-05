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В Еврокомиссии выступили против российского закона "об игристых винах"

В высшем органе власти ЕС заметили, что не до конца изучили последствия поправок и назвать конкретные шаги сейчас не могут.

5 июля, 13:47

Фото © Pixabay

В Еврокомиссии не согласны с принятым в России законом о маркировке игристых вин и намерены предпринять необходимые меры для защиты европейских компаний. Об этом сообщил представитель пресс-службы ЕК.

"Мы будем делать всё, чтобы выразить наше несогласие и обеспокоенность. И сделаем всё, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги", — подчеркнул он.

При этом в ЕК заметили, что ещё не до конца изучили последствия российского закона, однако очень обеспокоены им и намерены глубоко изучить этот документ. Там уверены, что последствия от принятия нового закона для поставщиков винной продукции будут действительно серьёзными.

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Напомним, ранее компания Moet Hennessy предупредила об отказе поставлять алкоголь в Россию. Производитель сообщил, что, согласно требованиям нового закона, будет вынужден пересертифицировать продукцию. Отметим, что поправки вносят дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, ограничивается использование понятия "шампанское" зарубежными производителями. При этом в компании намерены привести упаковку в соответствие с новым законом и возобновить поставки продукции.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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