В Еврокомиссии выступили против российского закона "об игристых винах"

В Еврокомиссии не согласны с принятым в России законом о маркировке игристых вин и намерены предпринять необходимые меры для защиты европейских компаний. Об этом сообщил представитель пресс-службы ЕК.

"Мы будем делать всё, чтобы выразить наше несогласие и обеспокоенность. И сделаем всё, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги", — подчеркнул он.

При этом в ЕК заметили, что ещё не до конца изучили последствия российского закона, однако очень обеспокоены им и намерены глубоко изучить этот документ. Там уверены, что последствия от принятия нового закона для поставщиков винной продукции будут действительно серьёзными.