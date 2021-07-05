В Тбилиси протестующие сорвали марш ЛГБТ и отметили это танцами

В Тбилиси отменили марш представителей ЛГБТ-сообщества. Видео © Соцсети

В Тбилиси отменили "марш достоинства" из-за акций сторонников традиционных ценностей. После объявления организаторов жители грузинской столицы песнями и танцами отпраздновали срыв мероприятия.

"С учётом сегодняшних событий у нас нет ожиданий того, что МВД адекватно выполнит свои обязательства, так как мы видим, что полицейские не реагируют на факты насилия, происходящие перед их глазами, а огромная волна ненависти, за которой мы сейчас следим, поддерживается руководством и патриархией. От имени "Тбилиси прайда" хотим сообщить, что "марш достоинства" сегодня не состоится", — написали организаторы парада в "Фейсбуке".

Так называемая неделя достоинства началась в Тбилиси 1 июля. В рамках неё члены ЛГБТ-сообщества провели несколько мероприятий. Заключительный "марш достоинства" должен был состояться 5 июля в 17:00 мск, но с самого утра тысячи противников акции вышли на улицы. В результате контракций противников секс-меньшинств пострадали даже журналисты и операторы оппозиционных телекомпаний. Их несколько раз закидали палками и бутылками.