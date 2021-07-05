Билан ответил Покровскому ироничным видео и случайно запустил челлендж

Он спросил себя, почему Земля круглая, почему нет горячей воды, почему героиня фильма "Титаник" Роза не спасла Джека, почему динозавры померли, почему коммуналка подорожала, почему доллар не по 30 рублей, как раньше, почему единорогов не существует, почему Луна днём не светит, а также почему материнский капитал есть, а отцовского нет.