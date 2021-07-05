Билан ответил Покровскому ироничным видео и случайно запустил челлендж
Ещё накануне победитель Евровидения пытался реагировать на претензии коллеги серьёзно и отказывался "заниматься дуракавалянием".
Билан креативно ответил Покровскому, спародировав акцент коллеги из первого ролика. Видео © Instagram / bilanofficial
Российский певец Дима Билан прошёлся по лидеру группы "Ногу свело!" Максу Покровскому, записав пародийное видео, в котором он задал себе риторические вопросы, повторив акцент изначального ролика.
"Билан, блин, я говорю вежливо и подбираю слова, почему растения не разговаривают?" — сказал артист.
Он спросил себя, почему Земля круглая, почему нет горячей воды, почему героиня фильма "Титаник" Роза не спасла Джека, почему динозавры померли, почему коммуналка подорожала, почему доллар не по 30 рублей, как раньше, почему единорогов не существует, почему Луна днём не светит, а также почему материнский капитал есть, а отцовского нет.
Своим ироничным видео Билан случайно запустил челлендж в "Инстаграме". Теперь пользователи соцсети делятся роликами с вопросами в адрес победителя Евровидения.
"Кто на ком хочет хайпануть?": Покровский посвятил Билану песню после скандала с отменённым концертом
Напомним, ранее Покровский матом наорал на Билана после отменённого концерта коллектива в Санкт-Петербурге. Яна Рудковская заступилась за своего подопечного, назвав лидера "Ногу свело" "обыкновенным хайпожором, о котором все забыли". Сам же Билан записал серьёзный ролик и отказался "заниматься дуракавалянием". Он объяснил, что уже давно вакцинирован и пользуется средствами индивидуальной защиты, а Покровский лишь хайпится на его имени.
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