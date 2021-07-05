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"Надежда есть!": Лайф узнал о результатах нового КТ певицы MaкSим

По словам представителя артистки, пока рано говорить о приходе в стабильное состояние, но шансы выкарабкаться у исполнительницы есть.

5 июля, 13:17
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COvAmoNJknd/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Фото © Instagram / maksimartist

Певице Maксим сделали новую компьютерную томографию грудной клетки. Последний раз она проходила это обследование 27 июня. Врачи отмечают, что за это время видимые ранее в лёгких очаги остались такими же по размеру, но стали немного плотнее. Также появилось небольшое количество новых образований с признаками начального регресса, рассказала Лайфу представитель певицы Маргарита Соколова.

"Ещё рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть!" — сказала Соколова.

Представитель МакSим опровергла слухи о миллионных расходах на лечение певицы

Представитель МакSим опровергла слухи о миллионных расходах на лечение певицы

Ранее духовник певицы Максим (Марины Абросимовой) настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов) заявил, что она, находясь в коме, отреагировала на таинство причастия. Таким образом священнослужитель объяснил свои слова о приходе артистки в сознание.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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