Певице Maксим сделали новую компьютерную томографию грудной клетки. Последний раз она проходила это обследование 27 июня. Врачи отмечают, что за это время видимые ранее в лёгких очаги остались такими же по размеру, но стали немного плотнее. Также появилось небольшое количество новых образований с признаками начального регресса, рассказала Лайфу представитель певицы Маргарита Соколова.

"Ещё рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть!" — сказала Соколова.