"Она действительно находится в медицинской коме, подключена к аппарату, но это не мешало состояться тому, о чём я рассказал. Я сказал, что она смотрела сознательно, когда причастилась, радовалась искренне — это было видно по глазам. Это видели и врачи, которые были рядом. Вот и всё, что я рассказал: я не сказал, что она в сознании, что мы общались", — объяснил он РИА "Новости".