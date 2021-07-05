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"Было видно по глазам": Духовник МакSim объяснил слова о приходе певицы в сознание после причастия

По его словам, её радость от духовного таинства видел не только он, но и находившиеся рядом врачи.

5 июля, 12:44
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/COSWLVLJpdx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / mazimartist</a></p>

Фото © Instagram / mazimartist

Духовник певицы Максим (Марины Абросимовой), настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов) заявил, что она, находясь в коме, отреагировала на таинство причастия. Таким образом священнослужитель объяснил свои слова о приходе артистки в сознание.

"Она действительно находится в медицинской коме, подключена к аппарату, но это не мешало состояться тому, о чём я рассказал. Я сказал, что она смотрела сознательно, когда причастилась, радовалась искренне — это было видно по глазам. Это видели и врачи, которые были рядом. Вот и всё, что я рассказал: я не сказал, что она в сознании, что мы общались", — объяснил он РИА "Новости".

Представитель МакSим рассказала о состоянии находящейся в коме певицы

Представитель МакSим рассказала о состоянии находящейся в коме певицы

Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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