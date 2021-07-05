Российского прыгуна в высоту дисквалифицировали на шесть лет из-за допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского прыгуна в высоту Данила Лысенко на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает независимая антидопинговая организация в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit.

Отстранение 24-летнего спортсмена будет отсчитываться с 3 августа 2018 года. Два года из назначенного срока наказания будут условными. Прыгуна наказали за непредоставление информации о своём местонахождении и фальсификацию данных.

Лысенко, в 2017 году выигравшего серебро на чемпионате мира, признали виновным в том, что он предъявил поддельный больничный лист, чтобы скрыть данные о своём местонахождении. Атлеты обязаны предоставлять подобные сведения, чтобы допинг-офицеры могли в любой момент к ним приехать и взять тест на запрещённые препараты.

В марте 2020 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) на десять миллионов долларов за попытку повлиять на расследование дела Лысенко. В указанный срок штраф выплачен не был.