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Российского прыгуна в высоту дисквалифицировали на шесть лет из-за допинга

Два года из назначенного срока наказания будут условными. Отстранение завершится в августе 2022 года.

5 июля, 12:44

Фото © ТАСС / ZUMA / Jon Olav Nesvold

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского прыгуна в высоту Данила Лысенко на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает независимая антидопинговая организация в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit.

Отстранение 24-летнего спортсмена будет отсчитываться с 3 августа 2018 года. Два года из назначенного срока наказания будут условными. Прыгуна наказали за непредоставление информации о своём местонахождении и фальсификацию данных.

Лысенко, в 2017 году выигравшего серебро на чемпионате мира, признали виновным в том, что он предъявил поддельный больничный лист, чтобы скрыть данные о своём местонахождении. Атлеты обязаны предоставлять подобные сведения, чтобы допинг-офицеры могли в любой момент к ним приехать и взять тест на запрещённые препараты.

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В марте 2020 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) на десять миллионов долларов за попытку повлиять на расследование дела Лысенко. В указанный срок штраф выплачен не был.

Из-за этого российские спортсмены в течение долгого времени не могли выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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