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Эпидемиолог предупредил об осложнениях, которыми опасен коронавирус

Пациентов призывают обращать внимание на одышку при незначительных нагрузках, изменение темпа частоты сердечных сокращений, а также головокружения.

5 июля, 12:30

Перенёсшие коронавирусную инфекцию пациенты могут столкнуться с осложнениями со стороны органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Об этом телеканалу "360" рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

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Он напомнил, что любая инфекция способна дать осложнения на работу внутренних органов, а ковид требует от пациентов ещё больше бдительности в восстановительный период. В частности, нужно обращать внимание на одышку при незначительных нагрузках, изменение темпа частоты сердечных сокращений, а также головокружения.

"Нужно убедиться, что жизненная ёмкость лёгких сохранена, сердечная мышца в порядке и артериальное давление не скачет. Самодиагностика пагубна, потому что каждый человек способен преувеличивать собственные симптомы", добавил эксперт.

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Ранее в Минздраве сообщили, что всех людей, переболевших коронавирусной инфекцией, будут персонально приглашать для прохождения медицинского осмотра.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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