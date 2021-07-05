Эпидемиолог предупредил об осложнениях, которыми опасен коронавирус

Перенёсшие коронавирусную инфекцию пациенты могут столкнуться с осложнениями со стороны органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Об этом телеканалу "360" рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Он напомнил, что любая инфекция способна дать осложнения на работу внутренних органов, а ковид требует от пациентов ещё больше бдительности в восстановительный период. В частности, нужно обращать внимание на одышку при незначительных нагрузках, изменение темпа частоты сердечных сокращений, а также головокружения.

"Нужно убедиться, что жизненная ёмкость лёгких сохранена, сердечная мышца в порядке и артериальное давление не скачет. Самодиагностика пагубна, потому что каждый человек способен преувеличивать собственные симптомы", — добавил эксперт.