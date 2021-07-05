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В Петербурге авто каршеринга снесло выходившую из трамвая девушку

От удара пострадавшую подкинуло в воздух, на помощь ей сразу бросились люди.

5 июля, 12:23

В Петербурге каршеринг сбил выходившую из трамвая девушку. Видео © телеканал "360"

Водитель каршерингового авто в Санкт-Петербурге сбил девушку, которая в это время выходила из трамвая. Видео с моментом наезда публикует телеканал "360".

На кадрах видно, что к остановившемуся трамваю стремительно приближается иномарка, а затем из-за передней части вагона вылетает девушка. Удар был настолько сильным, что пострадавшую подбросило в воздух.

В Петербурге пьяный лихач на каршеринге снёс остановку

В Петербурге пьяный лихач на каршеринге снёс остановку

Водитель каршеринговой машины остановился, а на помощь лежащей на асфальте девушке бросились люди. Информации о её состоянии пока нет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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