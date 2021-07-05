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"В России не останусь": Бывший футболист сборной Ари покидает страну после 11 лет в РПЛ

Чемпион России в составе московского "Локомотива" надеется заключить контракт с бразильской "Форталезой".

5 июля, 12:21
<p>Фото © <a href="https://media.fckrasnodar.ru/news/object/58546/nd5_14621.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Краснодар"</a></p>

Фото © ФК "Краснодар"

Бывший нападающий сборной России Ари заявил, что не смог достичь договорённости с "Химками" и планирует в ближайшее время покинуть страну. Об этом сообщает издание "Рейтинг букмекеров".

"Думаю, я уеду в Бразилию. В России не останусь. Я общался с "Химками". Но договориться не получилось. Сначала мне говорили про одну сумму, потом предложили зарплату меньше. Меня это не устроило. С конкретным предложением были только "Химки", — сказал Ари.

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35-летний футболист рассчитывает подписать контракт с бразильской "Форталезой", за которую ранее уже выступал. В ближайшие три года он не планирует завершать спортивную карьеру.

"Скорее всего, подпишу контракт с "Форталезой". Но пока ещё нет конкретики по зарплате и срокам контракта. Мы ведём переговоры. Я сейчас в Москве и буду здесь ещё неделю. Нужно решить вопросы по переезду, продать какие-то вещи. Буду спокойно к этому относиться. Я хочу ещё минимум три года поиграть", — отметил форвард.

Ари выступал в чемпионате России с марта 2010 года. В нашей стране он играл за московские "Спартак" и "Локомотив", а также за "Краснодар". В составе красно-белых нападающий стал серебряным призёром первенства, с железнодорожниками выиграл чемпионат и Кубок страны, с "быками" трижды выигрывал бронзу в РПЛ.

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В 2014 году Ари женился на русской модели Наталье Грызловой. У пары есть дочь Ариана.

В 2018 году футболист получил гражданство России. За национальную сборную он провёл два матча, не отметившись голами.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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