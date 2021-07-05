НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин завершил спортивную карьеру

За всё время выступления в лиге он стал дважды обладателем Кубка Гагарина и забил около тысячи шайб.

5 июля, 11:16

Фото © ТАСС / Никитченко Елена

Лучший бомбардир в истории КХЛ, нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин завершил свою карьеру. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Сергей Паремузов.

"Сергей Мозякин сегодня принял решение о завершении карьеры", — заявил Паремузов.

Капитан "Металлурга" Мозякин первым в КХЛ достиг отметки в 900 очков

Капитан "Металлурга" Мозякин первым в КХЛ достиг отметки в 900 очков

Мозякин является двукратным победителем Кубка Гагарина в составе клуба из Магнитогорска. За всё время выступлений в КХЛ он забил 928 шайб, что является рекордом. В составе сборной России он стал олимпийским чемпионом и дважды победителем чемпионата мира.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Владелец "Спартака" рассказал, кого видит тренером сборной России вместо Черчесова

сегодня в 11:04

Олимпийский чемпион Григоренко вернулся из НХЛ в ЦСКА

3 июля, 08:43

"Вы перестали пить коньяк по утрам?": Губерниев назвал идиотами Минкульт Украины из-за включения в список угроз нацбезопасности

сегодня в 09:46

В Крыму нашли тело женщины, которую унесло селевым потоком

сегодня в 11:26

В Москве открылся один из крупнейших в Европе павильонов вакцинации от ковида

сегодня в 11:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1