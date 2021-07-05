Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин завершил спортивную карьеру

Лучший бомбардир в истории КХЛ, нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин завершил свою карьеру. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Сергей Паремузов.

Мозякин является двукратным победителем Кубка Гагарина в составе клуба из Магнитогорска. За всё время выступлений в КХЛ он забил 928 шайб, что является рекордом. В составе сборной России он стал олимпийским чемпионом и дважды победителем чемпионата мира.