Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин завершил спортивную карьеру
За всё время выступления в лиге он стал дважды обладателем Кубка Гагарина и забил около тысячи шайб.
Фото © ТАСС / Никитченко Елена
Лучший бомбардир в истории КХЛ, нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин завершил свою карьеру. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Сергей Паремузов.
"Сергей Мозякин сегодня принял решение о завершении карьеры", — заявил Паремузов.
Мозякин является двукратным победителем Кубка Гагарина в составе клуба из Магнитогорска. За всё время выступлений в КХЛ он забил 928 шайб, что является рекордом. В составе сборной России он стал олимпийским чемпионом и дважды победителем чемпионата мира.
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