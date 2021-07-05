Матч за Суперкубок России по футболу пройдёт в Калининграде. При этом трибуны могут быть заполнены на 70%, сообщил ТАСС начальник управления информационной политики Правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

"Вышел протокол оперативного штаба, в нём написано: "Разрешить проведение матча за Олимп – Суперкубок России по футболу с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и максимальной заполняемостью трибун не более 70%", — сообщил Лысков.