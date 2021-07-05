Переноса в Москву не будет: Матч за Суперкубок России пройдёт в Калининграде
Ранее в СМИ появилась информация, что встречу может принять столичная "ВТБ-арена" из-за ситуации с коронавирусом.
Фото © ТАСС / Невар Виталий
Матч за Суперкубок России по футболу пройдёт в Калининграде. При этом трибуны могут быть заполнены на 70%, сообщил ТАСС начальник управления информационной политики Правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
"Вышел протокол оперативного штаба, в нём написано: "Разрешить проведение матча за Олимп – Суперкубок России по футболу с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и максимальной заполняемостью трибун не более 70%", — сообщил Лысков.
Ранее в СМИ появилась информация, что встречу могут перенести из Калининграда в Москву из-за ситуации с коронавирусом. О готовности принять матч заявили представители столичной "ВТБ-арены".
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