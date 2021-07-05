В РПЦ заявили, что непривитые будут замаливать этот грех всю жизнь
По словам митрополита Илариона, люди сейчас должны думать не только о себе, но и о тех, кто с ними рядом.
Фото © Pixabay
Люди, которые не хотят вакцинироваться от коронавируса, берут на себя грех, и его им придётся замаливать всю жизнь. Такое мнение высказал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Люди приходят к священнику для того, чтобы покаяться в том, что они не сделали вакцинацию себе или своим близким и что они стали невольной причиной гибели людей. Всю жизнь надо отмаливать совершённый грех. А грех заключается в том, что подумал о себе, но не подумал о другом человеке", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, на данный момент нужно думать прежде всего о других людях. Даже если человек легко переносит коронавирус, это не значит, что он не является разносчиком болезни, подытожил митрополит Волоколамский Иларион.
А до этого Лайф писал, что глава Минпромторга назвал число ежедневно прививающихся от ковида россиян. По его словам сбываются майские прогнозы о том, что в месяц стране будет достаточно 30 миллионов комплектов вакцин, в том числе и для экспорта.
Комментариев: 0