Три миллиона москвичей привились первым компонентом вакцины от ковида

Первый компонент вакцины от коронавируса в Москве получили уже три миллиона человек. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах. Сегодня мы достигли отметки в три миллиона человек, привитых первым компонентом", — сказал Собянин.

Он отметил, что прошедшая неделя показала некоторое снижение заболеваемости коронавирусом в городе, однако её уровень, а также число госпитализаций находится на очень высокой отметке. Вакцинацию мэр назвал хорошим шагом в деле защиты от пандемии.