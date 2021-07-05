Три миллиона москвичей привились первым компонентом вакцины от ковида
Прошедшая неделя дала некоторое снижение заболеваемости, однако её уровень остаётся на очень высокой отметке, уточнил мэр города.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Первый компонент вакцины от коронавируса в Москве получили уже три миллиона человек. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
"Чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах. Сегодня мы достигли отметки в три миллиона человек, привитых первым компонентом", — сказал Собянин.
Он отметил, что прошедшая неделя показала некоторое снижение заболеваемости коронавирусом в городе, однако её уровень, а также число госпитализаций находится на очень высокой отметке. Вакцинацию мэр назвал хорошим шагом в деле защиты от пандемии.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве начались клинические исследования "Спутника V" для подростков. Уже набрано сто участников, первая группа проходит медицинское обследование перед введением препарата.
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