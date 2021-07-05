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Три миллиона москвичей привились первым компонентом вакцины от ковида

Прошедшая неделя дала некоторое снижение заболеваемости, однако её уровень остаётся на очень высокой отметке, уточнил мэр города.

5 июля, 11:02
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Первый компонент вакцины от коронавируса в Москве получили уже три миллиона человек. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах. Сегодня мы достигли отметки в три миллиона человек, привитых первым компонентом", — сказал Собянин.

Он отметил, что прошедшая неделя показала некоторое снижение заболеваемости коронавирусом в городе, однако её уровень, а также число госпитализаций находится на очень высокой отметке. Вакцинацию мэр назвал хорошим шагом в деле защиты от пандемии.

Ещё в 12 поликлиниках Москвы стартовала ревакцинация от коронавируса

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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве начались клинические исследования "Спутника V" для подростков. Уже набрано сто участников, первая группа проходит медицинское обследование перед введением препарата.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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