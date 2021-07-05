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Беременная Арзамасова прервала съёмки в фильме из-за коронавируса

Актриса уже победила болезнь. Как объяснил режиссёр картины Сарик Андреасян, он решил дождаться звезды.

5 июля, 10:54
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQwYg0ahflS/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">liza_arzamasova</a></p>

Фото © Instagram / liza_arzamasova

Беременная супруга Ильи Авербуха, актриса Елизавета Арзамасова во время съёмок фильма "Проклятый чиновник" переболела коронавирусом. Об этом рассказал режиссёр картины Сарик Андреасян.

"Мы назначили съёмки. Она позвонила, сказала: "Сарик, я беременна". Я сказал: "Ок, мы учтём". Потом она звонит ещё раз и говорит: "Сарик, у меня коронавирус". Я сказал: "Это тоже не страшно, мы и это учтём", — признался он.

Андреасян уточнил, что не отказался от актрисы, потому что является приличным человеком, и поблагодарил Арзамасову.

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Напомним, Илья Авербух и Лиза Арзамасова расписались в конце прошлого года, а об их романе стало известно за несколько месяцев до этого. После свадьбы актриса поделилась трогательным фото с супругом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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