Беременная Арзамасова прервала съёмки в фильме из-за коронавируса

"Мы назначили съёмки. Она позвонила, сказала: "Сарик, я беременна". Я сказал: "Ок, мы учтём". Потом она звонит ещё раз и говорит: "Сарик, у меня коронавирус". Я сказал: "Это тоже не страшно, мы и это учтём", — признался он.