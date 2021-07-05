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Иван Краско об ушедшем Меньшове: Человек без выкрутасов

90-летний актёр в беседе с Лайфом рассказал о знакомстве с режиссёром, по которому сегодня скорбит вся страна.

5 июля, 10:46
<p>Фото © ТАСС / Усманов Замир </p>

Фото © ТАСС / Усманов Замир

Советский и российский актёр, народный артист России Иван Краско соболезнует в связи со смертью Владимира Меньшова, сообщает газета "Петербургский дневник". Коллеги встречались на съёмочной площадке во время работы над фильмом "Снегурочку вызывали?" режиссёра Валентина Морозова в 1985 году. С тех самых пор, по словам Краско, у него остались самые лучшие воспоминания о Меньшове.

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"Он был глубоко симпатичен мне как человек. Человек нормальный, человек адекватный, без всяких выкрутасов, как некоторые. Володя действительно был народным артистом, народным художником. "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" — прекрасные народные картины. Это настоящее народное искусство", — заявил Краско.

Советский и российский режиссёр Владимир Меньшов скончался в понедельник, 5 июля, на 82-м году жизни. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил президент РФ Владимир Путин.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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