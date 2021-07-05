Иван Краско об ушедшем Меньшове: Человек без выкрутасов

Советский и российский актёр, народный артист России Иван Краско соболезнует в связи со смертью Владимира Меньшова, сообщает газета "Петербургский дневник". Коллеги встречались на съёмочной площадке во время работы над фильмом "Снегурочку вызывали?" режиссёра Валентина Морозова в 1985 году. С тех самых пор, по словам Краско, у него остались самые лучшие воспоминания о Меньшове.