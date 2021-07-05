Офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве
Глава МИД республики не стал ограничивать сроки нахождения и работы демократического представительства.
Фото © Сайт Светланы Тихановской
Офис экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской получил официальный дипломатический статус в Литве, сообщил глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис.
"Белорусское демократическое представительство в Литве официально аккредитовано", — сказал министр, уточнив, что это сделано по просьбе самого офиса.
По словам Ландсбергиса, вручившего Тихановской ноту об аккредитации, представительство может находиться и работать в Литве до тех пор, пока воля белорусского народа не будет справедливо и окончательно реализована в его государстве. Тихановская в свою очередь отметила, что теперь народ Белоруссии имеет представительство в стране Европейского союза.
Ранее Лайф рассказывал, что в Чехии Тихановскую приняли как президента Белоруссии. В Праге считают прошедшие в августе прошлого года белорусские выборы "противозаконными и несвободными".
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