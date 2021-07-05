Офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве

"Белорусское демократическое представительство в Литве официально аккредитовано", — сказал министр, уточнив, что это сделано по просьбе самого офиса.

По словам Ландсбергиса, вручившего Тихановской ноту об аккредитации, представительство может находиться и работать в Литве до тех пор, пока воля белорусского народа не будет справедливо и окончательно реализована в его государстве. Тихановская в свою очередь отметила, что теперь народ Белоруссии имеет представительство в стране Европейского союза.