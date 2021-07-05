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Суд вынес приговор по делу о гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге

Всего на скамье подсудимых после трагедии оказались три человека. Потерпевшие требовали у фигурантов 18 миллионов рублей компенсации.

5 июля, 11:39
<p>Момент обрушения. Кадр видео ©<strong style="font-weight: bold;"> </strong><a href="https://www.fontanka.ru/2020/01/30/153/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Фонтанка"</a></p>

Момент обрушения. Кадр видео © "Фонтанка"

Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для исполнительного директора ООО "Техснаб" Сергея Акименко и работников этой фирмы Николая Иванова и Дмитрия Смирнова, которых признали виновными в гибели рабочего при обрушении спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский".

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года каждому", — рассказали журналистам в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

"Видела смерть сына". Мать погибшего при обрушении СКК в Петербурге рассказала Лайфу о трагедии

"Видела смерть сына". Мать погибшего при обрушении СКК в Петербурге рассказала Лайфу о трагедии

Кроме того, суд взыскал в пользу родственников погибшего по 900 тысяч рублей с каждого. На прошлом заседании потерпевшие потребовали 18 миллионов рублей от подсудимых. Адвокат одного из фигурантов дела Виталий Кусков отмечал, что подзащитные и компания "Техснаб" ещё до суда выплатили родственникам погибшего порядка 2,7 миллиона рублей.

Напомним, шокирующие кадры обрушения крыши СКК появились в сети 29 января 2020 года. Лайф публиковал видео с места ЧП с квадрокоптера, а также кадры первых минут после происшествия. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения комплекса.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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