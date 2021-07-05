Суд вынес приговор по делу о гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге

Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для исполнительного директора ООО "Техснаб" Сергея Акименко и работников этой фирмы Николая Иванова и Дмитрия Смирнова, которых признали виновными в гибели рабочего при обрушении спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский".

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года каждому", — рассказали журналистам в объединённой пресс-службе судов Петербурга.