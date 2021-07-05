В Крыму нашли тело женщины, которую унесло селевым потоком

В Крыму обнаружили тело женщины, которую унесло селевым потоком 4 июля во время ливней. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

"Найдено тело без вести пропавшей женщины из Бахчисарайского района. Найдено в селе Малое Садовое. В настоящее время на место для осмотра выехали сотрудники Бахчисарайского следственного отдела", — уточнила Постнова.