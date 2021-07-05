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В Крыму нашли тело женщины, которую унесло селевым потоком

Для осмотра на место происшествия выехали сотрудники районного следственного отдела.

5 июля, 11:26
<p>Фото © <a href="https://82.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4504187" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС по Республике Крым</a></p>

Фото © МЧС по Республике Крым

В Крыму обнаружили тело женщины, которую унесло селевым потоком 4 июля во время ливней. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

"Найдено тело без вести пропавшей женщины из Бахчисарайского района. Найдено в селе Малое Садовое. В настоящее время на место для осмотра выехали сотрудники Бахчисарайского следственного отдела", — уточнила Постнова.

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Глава районной администрации Людмила Пучкова, в свою очередь, сообщила, что пропавшая — пенсионерка, которая много лет проработала учителем математики в сельской школе.

Ранее Лайф сообщал, что в Крыму из-за ливней и потопов без электроснабжения остались 9,5 тысячи человек, а в Бахчисарайском районе сошёл сель. Было подтоплено более 50 дачных участков, проводилась эвакуация местных жителей.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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