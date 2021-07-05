В Крыму нашли тело женщины, которую унесло селевым потоком
Для осмотра на место происшествия выехали сотрудники районного следственного отдела.
Фото © МЧС по Республике Крым
В Крыму обнаружили тело женщины, которую унесло селевым потоком 4 июля во время ливней. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
"Найдено тело без вести пропавшей женщины из Бахчисарайского района. Найдено в селе Малое Садовое. В настоящее время на место для осмотра выехали сотрудники Бахчисарайского следственного отдела", — уточнила Постнова.
Глава районной администрации Людмила Пучкова, в свою очередь, сообщила, что пропавшая — пенсионерка, которая много лет проработала учителем математики в сельской школе.
Ранее Лайф сообщал, что в Крыму из-за ливней и потопов без электроснабжения остались 9,5 тысячи человек, а в Бахчисарайском районе сошёл сель. Было подтоплено более 50 дачных участков, проводилась эвакуация местных жителей.
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