Почти 500 пациентов с ковидом находятся на аппаратах ИВЛ в Подмосковье
По данным властей региона, за последние два дня прирост таких больных составил 30 человек.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Порядка 500 пациентов с коронавирусной инфекцией в Подмосковье находятся в больницах на аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом заявила зампред правительства, министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов.
"У нас сейчас на ИВЛ 489 человек. То есть у нас за два дня плюс 30 человек на аппаратах ИВЛ", — сказала она.
Как писал Лайф, в России фиксируется рост заболеваемости ковидом. В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, власти откроют ещё несколько больниц для пациентов с ковидом. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург связал всплеск заболеваемости с тем, что летом люди стали активнее общаться и чаще перемещаться.
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