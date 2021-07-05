Почти 500 пациентов с ковидом находятся на аппаратах ИВЛ в Подмосковье

Порядка 500 пациентов с коронавирусной инфекцией в Подмосковье находятся в больницах на аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом заявила зампред правительства, министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов.

"У нас сейчас на ИВЛ 489 человек. То есть у нас за два дня плюс 30 человек на аппаратах ИВЛ", — сказала она.