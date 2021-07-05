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Почти 500 пациентов с ковидом находятся на аппаратах ИВЛ в Подмосковье

По данным властей региона, за последние два дня прирост таких больных составил 30 человек.

5 июля, 11:21
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Порядка 500 пациентов с коронавирусной инфекцией в Подмосковье находятся в больницах на аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом заявила зампред правительства, министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов.

"У нас сейчас на ИВЛ 489 человек. То есть у нас за два дня плюс 30 человек на аппаратах ИВЛ", — сказала она.

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Как писал Лайф, в России фиксируется рост заболеваемости ковидом. В связи с этим в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток, кроме того, власти откроют ещё несколько больниц для пациентов с ковидом. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург связал всплеск заболеваемости с тем, что летом люди стали активнее общаться и чаще перемещаться.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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