В Москве открылся один из крупнейших в Европе павильонов вакцинации от ковида

В Гостином дворе в Москве открылся крупнейший в России павильон для вакцинации от коронавируса, в котором прививки сможет получать до 50 человек одновременно. На торжественной церемонии присутствовал мэр столицы Сергей Собянин.

"Небольшие помещения в ГУМе уже не вмещают желающих. Невозможно обеспечить и социальную дистанцию. Поэтому вместо них мы открыли в Гостином дворе новый центр вакцинации — самый крупный в Москве и один из крупнейших в Европе", — сказал Собянин.







По словам градоначальника, центр может принимать до 50 человек одновременно и обеспечит вакцинацию до шести тысяч человек в сутки. Предварительная запись для вакцинации не потребуется, прививать в этом месте будут вакциной "Спутник V".

Центр будет работать ежедневно с 10 утра до 21 вечера. Внутри соблюдены все правила эпидемиологической безопасности и нанесена специальная разметка. Пространство разделено на три зоны — ожидания, заполнения документов, осмотра врача и вакцинации.