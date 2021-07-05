Путин провёл телефонный разговор с новым премьером Израиля Бенетом
Как рассказали в пресс-службе Кремля, беседа состоялась по инициативе израильской стороны.
Коллаж © LIFE. Фото © Kremlin Press Office / Handout/Anadolu Agency via Getty Images, © Amir Levy/Getty Images
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Лидеры коснулись вопросов сохранения исторической правды о Второй мировой войне, а также двустороннего сотрудничества, в том числе Путин и Бенет обсудили меры по борьбе с коронавирусом.
"Внимание, в частности, уделено общей задаче сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра её итогов, героизации нацизма, отрицания холокоста и решающего вклада Красной армии в Победу", — говорится в сообщении Кремля.
Владимир Путин также пожелал Нафтали Бенету успехов на посту премьера.
Напомним, Кнессет — Парламент Израиля — утвердил новое правительство страны 13 июня. Премьер-министром стал Нафтали Бенет из партии "Ямина", он сменил на этом посту Биньямина Нетаньяху, который был у власти 12 лет.
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