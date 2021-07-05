Путин провёл телефонный разговор с новым премьером Израиля Бенетом

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Лидеры коснулись вопросов сохранения исторической правды о Второй мировой войне, а также двустороннего сотрудничества, в том числе Путин и Бенет обсудили меры по борьбе с коронавирусом.

"Внимание, в частности, уделено общей задаче сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра её итогов, героизации нацизма, отрицания холокоста и решающего вклада Красной армии в Победу", — говорится в сообщении Кремля.

Владимир Путин также пожелал Нафтали Бенету успехов на посту премьера.