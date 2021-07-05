Экс-координатор штаба Навального рассказал правду о работе в организации

Бывший координатор штаба Алексея Навального в Волгограде Алексей Волков рассказал о продвигаемой антипатриотической риторике в структурах блогера и принуждении сторонников в регионах выводить людей на несанкционированные акции.

"С каким-то очень большим негативом относились ко всяким патриотическим мероприятиям. Даже, условно говоря, когда проводились парады на 9 Мая, то среди сотрудников в принципе все, кто был замешан в структурах ФБК* и штабов, должны был обязательно что-то написать по этому поводу. Что вот, мол, специально потратили денег на разметку, согнали кучу людей. То есть просто какой-то негатив", — сказал он в интервью изданию "Газета.ру".

Волков также рассказал, что при подготовке к несанкционированным акциям, когда людей собирались выводить на улицы, перед координаторами ставили задачу "довести до рядового состава непопулярные решения, и если волонтёры их не приемлют, то надо сделать так, чтобы они их приняли".

При этом, по его словам, работа оплачивалась "вчёрную", сотрудников никак не оформляли, а переводы на карту были не от юридических лиц. Изначально руководство штаба отчитывалось о расходах донатов, но в конце 2017 года перестало это делать. Волков признался, что тогда у него закрались подозрения, что какая-то часть собранных донатов уходит на реальную работу, а другая на какие-то другие цели.

Напомним, 16 апреля Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что они занимаются "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.