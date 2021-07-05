Напавших с ножом на тамбовского экоактивиста отправили под арест
Избиение произошло 1 июня. Злоумышленники на допросе после задержания дали признательные показания.
Слева направо: Бахудур Раджабов, Даниил Хромов, Илья Топильский. Фото © Соцсети
Суд в Тамбовской области отправил под арест троих молодых людей, которые подозреваются в нападении на экоактивиста Романа Герасимова. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Алексей Жданов.
"Суд избрал троим мужчинам меру пресечения в виде ареста", — уточнил Жданов в беседе с журналистами.
Напомним, 1 июня неизвестные напали с ножом на Романа Герасимова, который собирался пожаловаться на строительство мусорного полигона во время прямой линии с Путиным. Как рассказала подруга пострадавшего, мужчину сильно избили и ранили. Потерпевшего госпитализировали, а нападавших задержали. Молодые люди дали правоохранителям признательные показания.
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