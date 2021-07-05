Напавших с ножом на тамбовского экоактивиста отправили под арест

Суд в Тамбовской области отправил под арест троих молодых людей, которые подозреваются в нападении на экоактивиста Романа Герасимова. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Алексей Жданов.

"Суд избрал троим мужчинам меру пресечения в виде ареста", — уточнил Жданов в беседе с журналистами.