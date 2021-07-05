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Напавших с ножом на тамбовского экоактивиста отправили под арест

Избиение произошло 1 июня. Злоумышленники на допросе после задержания дали признательные показания.

5 июля, 11:00
<p>Слева направо: Бахудур Раджабов, Даниил Хромов, Илья Топильский. Фото © Соцсети</p>

Слева направо: Бахудур Раджабов, Даниил Хромов, Илья Топильский. Фото © Соцсети

Суд в Тамбовской области отправил под арест троих молодых людей, которые подозреваются в нападении на экоактивиста Романа Герасимова. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Алексей Жданов.

"Суд избрал троим мужчинам меру пресечения в виде ареста", — уточнил Жданов в беседе с журналистами.

Лайф узнал о задержанных за нападение с ножом на тамбовского экоактивиста

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Напомним, 1 июня неизвестные напали с ножом на Романа Герасимова, который собирался пожаловаться на строительство мусорного полигона во время прямой линии с Путиным. Как рассказала подруга пострадавшего, мужчину сильно избили и ранили. Потерпевшего госпитализировали, а нападавших задержали. Молодые люди дали правоохранителям признательные показания.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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