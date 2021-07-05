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Россиянка отправила пятилетнего малыша мыться в баню и нашла мёртвым на полу через 3 минуты

Электрики, прибывшие на место трагедии, установили, что напряжение в строении достигает 180 вольт.

5 июля, 11:35

Фото © Flickr / Austin Nix

В посёлке Ильича Усть-Абаканского района пятилетний ребёнок вернулся с прогулки и тётя отправила его в баню мыть ноги после улицы. Спустя три минуты она обнаружила мальчика на полу без признаков жизни, сообщил Лайфу источник. Предварительной причиной смерти стал удар током.

По данным следствия, семья проживает в частном доме, на территории участка располагается покосившаяся баня. В сооружении в некоторых местах протёрлась проводка. Электрики, прибывшие на место, установили, что напряжение там достигает 180 вольт.

Ребёнок и двое спасавших его взрослых утонули в Анапе

Ребёнок и двое спасавших его взрослых утонули в Анапе

Семья ребёнка характеризуется положительно, на учёте в полиции не состояла. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее стало известно о том, что в Анапе утонули ребёнок и двое спасавших его взрослых. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку, на место происшествия выехали следователи.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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