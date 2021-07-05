Россиянка отправила пятилетнего малыша мыться в баню и нашла мёртвым на полу через 3 минуты
Электрики, прибывшие на место трагедии, установили, что напряжение в строении достигает 180 вольт.
Фото © Flickr / Austin Nix
В посёлке Ильича Усть-Абаканского района пятилетний ребёнок вернулся с прогулки и тётя отправила его в баню мыть ноги после улицы. Спустя три минуты она обнаружила мальчика на полу без признаков жизни, сообщил Лайфу источник. Предварительной причиной смерти стал удар током.
По данным следствия, семья проживает в частном доме, на территории участка располагается покосившаяся баня. В сооружении в некоторых местах протёрлась проводка. Электрики, прибывшие на место, установили, что напряжение там достигает 180 вольт.
Семья ребёнка характеризуется положительно, на учёте в полиции не состояла. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Ранее стало известно о том, что в Анапе утонули ребёнок и двое спасавших его взрослых. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку, на место происшествия выехали следователи.
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