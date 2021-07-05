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Похитителя мальчика из Нижнего Новгорода направят на психиатрическую экспертизу

Приведя несовершеннолетнего домой, мужчина помыл его, обернул в полотенце и дал булочку.

5 июля, 11:44
<p>Фото © СКР по Нижегородской области</p>

Фото © СКР по Нижегородской области

Жителю Нижнего Новгорода Виктору Л., который увёл чужого ребёнка с детской площадки и искупал дома, проведут психиатрическую экспертизу. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, в отношении него возбуждено уголовное дело о похищении. Также правоохранители решают вопрос о привлечении к административной ответственности мамы мальчика, которая оставила сына без присмотра.

Похититель ребёнка в Нижнем Новгороде заявил, что искупал его из жалости

Похититель ребёнка в Нижнем Новгороде заявил, что искупал его из жалости

Напомним, мужчина заманил семилетнего мальчика к себе домой под предлогом посмотреть котёнка. Когда в квартиру нагрянули сотрудники полиции, они увидели ребёнка расхаживающим по квартире похитителя в полотенце.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Николай Озеров
Николай Озеров

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