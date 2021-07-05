Похитителя мальчика из Нижнего Новгорода направят на психиатрическую экспертизу

Жителю Нижнего Новгорода Виктору Л., который увёл чужого ребёнка с детской площадки и искупал дома, проведут психиатрическую экспертизу. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, в отношении него возбуждено уголовное дело о похищении. Также правоохранители решают вопрос о привлечении к административной ответственности мамы мальчика, которая оставила сына без присмотра.