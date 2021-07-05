Похитителя мальчика из Нижнего Новгорода направят на психиатрическую экспертизу
Приведя несовершеннолетнего домой, мужчина помыл его, обернул в полотенце и дал булочку.
Фото © СКР по Нижегородской области
Жителю Нижнего Новгорода Виктору Л., который увёл чужого ребёнка с детской площадки и искупал дома, проведут психиатрическую экспертизу. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, в отношении него возбуждено уголовное дело о похищении. Также правоохранители решают вопрос о привлечении к административной ответственности мамы мальчика, которая оставила сына без присмотра.
Напомним, мужчина заманил семилетнего мальчика к себе домой под предлогом посмотреть котёнка. Когда в квартиру нагрянули сотрудники полиции, они увидели ребёнка расхаживающим по квартире похитителя в полотенце.
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