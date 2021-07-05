В МИД Украины опровергли заявления Лукашенко о поставках оружия и закрытии границ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что, несмотря на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, граница со страной остаётся открытой. Он призвал тщательно проверять на достоверность слова белорусского лидера, потому что он "любитель таких резонансных заявлений" и "разговаривает очень часто заголовками СМИ".

"Лукашенко — это человек, в отношении которого надо делать тщательный фактчекинг. И уверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Белоруссию не пройдёт ни один фактчекинг, потому что это не соответствует действительности ни при каких обстоятельствах. Как и о том, что граница закрылась", — сказал дипломат на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Международная политика".

По информации главы украинского МИД, на сегодняшний день "граница работает". Вместе с тем Кулеба заверил, что Киев не ищет конфликта, но всегда готов очень жёстко защищать свои интересы, если кто-то попытается ему этот конфликт навязать.