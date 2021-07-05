"Своим бойцовским духом, трудолюбием и настроем он был настоящим примером в спорте! Смерть Матисса — большая потеря не только для латвийского хоккея, но и для всего латвийского народа", — говорится в сообщении.

Отметим, что за всё время в НХЛ он провёл восемь матчей в главной хоккейной лиге мира. Кроме того, он принимал участие в последнем чемпионате мира, который для Латвии стал домашним. В четырёх поединках Кивлениекс пропустил девять шайб.