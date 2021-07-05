"Был настоящим примером в спорте": Голкипер сборной Латвии по хоккею умер в возрасте 24 лет
Причины кончины спортсмена пока не называются. Он также принимал участие в последнем чемпионате мира.
Фото © ТАСС / ZUMA / Frank Jansky
Голкипер сборной Латвии и клуба НХЛ "Коламбус" Матисс Кивлениекс скончался на 25-м году жизни, сообщает пресс-служба латышской федерации хоккея.
"Своим бойцовским духом, трудолюбием и настроем он был настоящим примером в спорте! Смерть Матисса — большая потеря не только для латвийского хоккея, но и для всего латвийского народа", — говорится в сообщении.
Отметим, что за всё время в НХЛ он провёл восемь матчей в главной хоккейной лиге мира. Кроме того, он принимал участие в последнем чемпионате мира, который для Латвии стал домашним. В четырёх поединках Кивлениекс пропустил девять шайб.
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