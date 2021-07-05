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Врач объяснил, как отличить обычную головную боль от коронавирусной

По словам специалиста, этот симптом проходит через три-пять дней и от него не спасает приём анальгетиков.

5 июля, 12:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Самым частым симптомом заражения индийскими штаммами коронавируса является головная боль, рассказала в беседе с The Telegraph профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектор.

По её словам, среди заражённых в возрасте до 40 лет головные боли испытывает две трети пациентов, а в группе старше 40 лет таковых больше половины. У почти 15% инфицированных головная боль является единственным симптомом. При этом "коронавирусная" головная боль, умеренная или сильная, в большинстве случаев ощущается с обеих сторон черепа и может быть пульсирующей, острой или давящей. По словам специалиста, симптом проходит через три-пять дней и приём анальгетиков от неё не спасает.

Инфекционист рассказал об особенностях коронавируса у вакцинированных

Инфекционист рассказал об особенностях коронавируса у вакцинированных

Ранее Лайф писал о результатах опроса, согласно которым каждый третий работодатель в РФ (33%) стимулирует сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса. По данным исследования, самые популярные поощрения — дополнительные выходные в день вакцинации и после неё, единоразовые премии и розыгрыши.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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