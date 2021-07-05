Врач объяснил, как отличить обычную головную боль от коронавирусной

По её словам, среди заражённых в возрасте до 40 лет головные боли испытывает две трети пациентов, а в группе старше 40 лет таковых больше половины. У почти 15% инфицированных головная боль является единственным симптомом. При этом "коронавирусная" головная боль, умеренная или сильная, в большинстве случаев ощущается с обеих сторон черепа и может быть пульсирующей, острой или давящей. По словам специалиста, симптом проходит через три-пять дней и приём анальгетиков от неё не спасает.