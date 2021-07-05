Новая российская вакцина от коронавируса зарегистрирована под брендом Aurora-CoV
Соответствующую заявку центр "Вектор" подал ещё 18 июня, и Роспатент одобрил товарный знак.
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Проходящая клинические испытания российская вакцина от коронавируса "Эпиваккорона-Н" зарегистрирована под брендом Aurora-CoV. Об этом совместно сообщают Роспатент и научный центр "Вектор", являющийся разработчиком препарата.
"Товарный знак Aurora-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины "Эпиваккорона" — вакцины "Эпиваккорона-Н", которая в настоящее время проходит клинические исследования", — сказано в записи.
Соответствующая заявка была подана 18 июня, и Роспатент принял решение о регистрации товарного знака. Как отметил руководитель ведомства Григорий Ивлиев, регистрация товарного знака на запатентованный продукт даёт значительные преимущества при его продвижении как на российском, так и на зарубежном рынках.
Напомним, основную вакцину центра "Вектор" — "Эпиваккорону" — зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Роспотребнадзор подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида, в том числе против штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс".
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