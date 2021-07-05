Новая российская вакцина от коронавируса зарегистрирована под брендом Aurora-CoV

Проходящая клинические испытания российская вакцина от коронавируса "Эпиваккорона-Н" зарегистрирована под брендом Aurora-CoV. Об этом совместно сообщают Роспатент и научный центр "Вектор", являющийся разработчиком препарата.

"Товарный знак Aurora-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины "Эпиваккорона" — вакцины "Эпиваккорона-Н", которая в настоящее время проходит клинические исследования", — сказано в записи.