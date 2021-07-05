В МГУ решили не пускать на рабочие места непривитых и не переболевших сотрудников

Штаб Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принял решение не пускать на рабочие места сотрудников вуза, не прошедших вакцинацию, не переболевших коронавирусом и не имеющих медотвод. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

"С 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации", — говорится в записи.

При этом работники, привитые первым компонентом вакцины, смогут попасть на свои рабочие места. Те, кто хочет вакцинироваться, могут это сделать в медицинском научно-образовательном центре МГУ, где открыты прививочные пункты.