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В МГУ решили не пускать на рабочие места непривитых и не переболевших сотрудников

При этом работники, поставившие только первый компонент вакцины, попасть в вуз смогут.

5 июля, 12:45
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/albums-78019879?z=photo-78019879_457259210/photos-78019879" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МГУ имени М.В. Ломоносова</a></p>

Фото © VK / МГУ имени М.В. Ломоносова

Штаб Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принял решение не пускать на рабочие места сотрудников вуза, не прошедших вакцинацию, не переболевших коронавирусом и не имеющих медотвод. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

"С 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации", — говорится в записи.

При этом работники, привитые первым компонентом вакцины, смогут попасть на свои рабочие места. Те, кто хочет вакцинироваться, могут это сделать в медицинском научно-образовательном центре МГУ, где открыты прививочные пункты.

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Ранее Лайф рассказывал, что вузам разрешили заселять в общежития только вакцинированных от коронавируса студентов. Одним из первых такое решение принял Финансовый университет при Правительстве РФ. У абитуриентов и учащихся попросят при заселении сертификат о прививке или справку о медотводе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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