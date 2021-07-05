Очевидец рассказал, как пытался спасти тонущих людей в Анапе
По словам мужчины, сразу несколько человек бросились за ребёнком, которого затянуло под воду, однако выплыть на берег смог только один человек.
Очевидец рассказал, как пытался спасти тонущих людей в Анапе. Видео © Прокуратура Краснодарского края
Один из очевидцев рассказал, как пытался помочь тонущим в море ребёнку и двум взрослым на пляже в Анапе. По словам мужчины, он нашёл спасательные жилеты и пытался добросить их до утопающих, однако спасательное средство доплыло только до одного из них.
"Увидел, что пять человек в море. Ребёнка засосало туда, все ринулись за ребёнком. Я начал бегать жилеты искать. Взял пачку жилетов — схватил сколько мог, — побежал в море кидать. До одного жилет доплыл, остальные расплылись по морю. Один [человек] выплыл, остальные на моих глазах кверху спиной всплыли", — говорит мужчина.
Напомним, сегодня, 5 июля, на пляже "Тортуга" в районе Витязева в море погибло три человека: двое мужчин и 13-летний ребёнок. По данным Прокуратуры Краснодарского края, подростка, купающегося в море, стало уносить течением, ему на помощь бросились отец и его друг, а также очевидцы. Родитель, его товарищ и ребёнок не смогли справиться с течением. Тела погибших уже найдены.
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