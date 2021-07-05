Очевидец рассказал, как пытался спасти тонущих людей в Анапе. Видео © Прокуратура Краснодарского края

Один из очевидцев рассказал, как пытался помочь тонущим в море ребёнку и двум взрослым на пляже в Анапе. По словам мужчины, он нашёл спасательные жилеты и пытался добросить их до утопающих, однако спасательное средство доплыло только до одного из них.

"Увидел, что пять человек в море. Ребёнка засосало туда, все ринулись за ребёнком. Я начал бегать жилеты искать. Взял пачку жилетов — схватил сколько мог, — побежал в море кидать. До одного жилет доплыл, остальные расплылись по морю. Один [человек] выплыл, остальные на моих глазах кверху спиной всплыли", — говорит мужчина.