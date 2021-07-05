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В Тюмени уже шестой день ищут пропавшую девятилетнюю девочку

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". В поисках участвуют правоохранители, волонтёры и местные жители.

5 июля, 12:49

В Тюмени уже шестой день ищут пропавшую девятилетнюю девочку. Видео © LIFE

В Тюмени шестой день продолжаются поиски девятилетней Анастасии Муравьёвой, которая ушла из дома 30 июня. С тех пор её местонахождение неизвестно. Как рассказал Лайфу координатор поисково-спасательного отряда Владислав Шевельдин, не исключён и криминальный характер.

"Моё личное мнение: не придерживаясь всяких теорий госорганов, я считаю, место криминалу есть. Он может быть, не исключаем", — сказал Шевельдин.

Камера видеонаблюдения в круглосуточном магазине сняла ребёнка, который зашёл приобрести шоколадку. После этого девочка пропала. Заявление в полицию поступило уже ночью 1 июля, а на следующий день начались активные поиски. Они идут в отдалённом микрорайоне города Лесобаза, где ребёнок проживал с отцом. По словам координатора, не исключается и версия о похищении несовершеннолетней. Спасатели пытаются разместить ориентировки по всему городу.

Фото © VK / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области

Фото © VK / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области

По факту пропажи региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Проведены осмотры места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, а также допросы. В поисках участвуют правоохранители, волонтёры и местные жители.

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Ранее Лайф рассказывал, как житель Нижнего Новгорода заманил семилетнего мальчика к себе домой под предлогом посмотреть котёнка. Когда в квартиру нагрянули сотрудники полиции, они увидели ребёнка расхаживающим по квартире похитителя в полотенце. Мужчину арестовали, ему проведут психиатрическую экспертизу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Татьяна Терехова
Татьяна Терехова

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