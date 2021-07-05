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Нумеролог предсказала Бузовой свадьбу в этом году и назвала сроки рождения сына

Однако артистке стоит остерегаться мужчин под знаком зодиака Близнецы, ведь такой партнёр может принести разрушение, предупредила эксперт.

5 июля, 12:52
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">buzova86</a></p>

Фото © Instagram / buzova86

Певица Ольга Бузова уже в этом году должна выйти замуж и в скором времени родить сына. Такое мнение высказала звёздный нумеролог Клара Кузденбаева.

"Нынешний год очень хорош для перемен в личной жизни Бузовой. Она должна выйти замуж! Но ей противопоказан мужчина под знаком Близнецы — он может принести ей разрушение", — приводит её слова портал "Дни.ру".

А уже через два года, когда исполнительнице исполнится 37 лет, по программе её ждёт громкая слава, успех и рождение сына, говорит нумеролог, точно предсказавшая рождение ребёнка Филиппа Киркорова.

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Кузденбаева также считает Бузову большой труженицей, в сторону которой камни могут бросать только завистники. При этом, если бы артистка выбрала другую профессию, из неё бы получился хороший врач, ведь Ольга очень душевная, чувствительная и близко к сердцу воспринимающая чужую боль. Однако она довольно нетерпелива, заметила нумеролог, и эмоции девушки часто преобладают над разумом.

Ранее Лайф рассказывал о скандалах из биографии Ольги Бузовой, которые сделали её сильнее. Мало кто известен в российском медийном пространстве таким количеством конфликтов, как эта инста-дива.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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