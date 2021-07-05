Нумеролог предсказала Бузовой свадьбу в этом году и назвала сроки рождения сына

Певица Ольга Бузова уже в этом году должна выйти замуж и в скором времени родить сына. Такое мнение высказала звёздный нумеролог Клара Кузденбаева.

"Нынешний год очень хорош для перемен в личной жизни Бузовой. Она должна выйти замуж! Но ей противопоказан мужчина под знаком Близнецы — он может принести ей разрушение", — приводит её слова портал "Дни.ру".

А уже через два года, когда исполнительнице исполнится 37 лет, по программе её ждёт громкая слава, успех и рождение сына, говорит нумеролог, точно предсказавшая рождение ребёнка Филиппа Киркорова.

Кузденбаева также считает Бузову большой труженицей, в сторону которой камни могут бросать только завистники. При этом, если бы артистка выбрала другую профессию, из неё бы получился хороший врач, ведь Ольга очень душевная, чувствительная и близко к сердцу воспринимающая чужую боль. Однако она довольно нетерпелива, заметила нумеролог, и эмоции девушки часто преобладают над разумом.